«В руках умелого человека съемки становятся похожи на игру»: Никита Ефремов о съемках в сериале «Безопасные связи»

На видеосервисе Start продолжается показ сериала «Безопасные связи» режиссера Константина Богомолова, снятого в формате скринлайф. Все действие картины происходит либо на экране смартфона, либо в интерьерах дома, где живут герои.

Сериал состоит из трех отдельных историй, которые происходят в условиях самоизоляции. Первая рассказывает о любовниках Марии и Николае и их семьях. Вторая посвящена взаимоотношениям бизнесмена и девушки, которую он выбрал на роль своей мамы, несмотря на то, что она годится ему в дочери. И третья рассказывает о двух пожилых людях, которые, видимо, расстались в молодости, а потом снова стали общаться благодаря Интернету.

Никита Ефремов играет как раз того Николая, который мечется между женой и любовницей. Об этой роли сайту Teleprogramma. Pro рассказал сам актер.

— Никита, как вы попали на этот проект?

— Мне позвонили Костя Богомолов и Ирина Сосновая (продюсер – Авт.) и позвали принять участие в этом фильме.

— Как фильм снимается в условиях пандемии?

— У нас на съемках присутствовали оператор и звукорежиссер, которые приходят к нам домой. Каждое кино – это совершенно разные обстоятельства. Так что удивляться ничему не приходится. Тем более это все похоже на то, что мы переживаем в реальной жизни.

Обычная смена длится 12 часов. Здесь, конечно, мы работаем меньше. Так и в стандартных условиях иногда бывает, что у тебя две – три сцены, и ты практически весь день свободен.

— Как относитесь к своему персонажу?

— Как к запутавшемуся в своей жизни герою, которому сложно быть честным с самим собой, понять, чего он сам хочет. Может быть, он это понимает, но боится сделать.

— Сложно ли вообще сниматься в таких условиях?

— Мне нет. В руках умелого человека, профессионала, каким является Константин Богомолов, это становится такой игрой, в которую очень интересно сыграть. Поэтому этот процесс почти не ассоциируется с работой. Понятно, что это все-таки труд. Но в нашем случае получилась игра.

— А самому снимать себя на экран смартфона сложно?

— Это же довольно обычное дело. Если бы я жил в другие времена, то, наверное, это было бы сложно. А так это обыденность.

— Сейчас много говорится о том, что коронавирус проверяет семейные и просто влюбленные пары на прочность. Как, на ваш взгляд, сохранить хорошие отношения в условиях полной самоизоляции?

— Я не знаю. У тех, кому сложно находиться вместе, проблемы, видимо, назрели давно. И может быть, теперь они сделают для себя какие-то выводы. Но вообще, я не психолог и не могу говорить за других людей.

— Как проводите время на карантине?

— Сейчас идут репетиции в «Современнике» по Зуму. Медитирую, занимаюсь йогой. Готовлю еду, на которую раньше не хватало времени и желания готовить. Занимаюсь своим саморазвитием.

— Как коронавирус повлиял на ваши творческие планы?

— У меня репетиции продолжаются. Так что мне в этом случае повезло.

— Недавно прозвучало мнение, что этот фильм останется как памятник времени пандемии. А если бы вы были архитектором, то как бы выглядел настоящий памятник этому периоду в вашем исполнении?

— Это интересная задача для архитектора. Это будет такое облако с маленькими кристалликами.