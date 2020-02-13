Тимур Бекмамбетов решил перевернуть кинематограф с ног на голову

Один из самых популярных режиссеров в России, который может даже в самый серьезный фильм добавить много ненавязчивой рекламы, Тимур Бекмамбетов, задумал новый проект, готовый перевернуть представление о кинематографе. Уже был фильм «Взломать блогеров», сделанный за копейки и со звездами Youtube. Также не стоит забывать о «Хардкоре», снятом камерой от первого лица и вызывающий непрекращающееся головокружение после первых пяти минут просмотра.

больше по теме Тимур Бекмамбетов рассказал о рекламе и лучших фильмах уходящего года Режиссер признался, что современные фильмы про супергероев частично обязаны ему своим успехом.

Как оказалось, это еще не все, на что способен современный гений камеры. Бекмамбетов хочет снять фильм в вертикальном формате. Да, в том самом, в котором в Instagram размещаются сторис.

Фильм будет посвящен подвигу Михаила Девятаева. Напомним, 8 февраля 1945 года советский летчик смог вырваться из плена фашистов и сообщить о местоположении секретных объектов немецкой армии, а последующее их уничтожение основательно повлияло на исход войны в целом. Но сюжет в данном случае не очень важен, куда главнее понять, каким образом вся задумка будет выглядеть в вертикальном формате и что скажут первые зрители в кинозалах после подобного нововведения?