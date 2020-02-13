Тимур Бекмамбетов решил перевернуть кинематограф с ног на голову

Один из самых популярных режиссеров в России, который может даже в самый серьезный фильм добавить много ненавязчивой рекламы, Тимур Бекмамбетов, задумал новый проект, готовый перевернуть представление о кинематографе. Уже был фильм «Взломать блогеров», сделанный за копейки и со звездами Youtube. Также не стоит забывать о «Хардкоре», снятом камерой от первого лица и вызывающий непрекращающееся головокружение после первых пяти минут просмотра.
Как оказалось, это еще не все, на что способен современный гений камеры. Бекмамбетов хочет снять фильм в вертикальном формате. Да, в том самом, в котором в Instagram размещаются сторис.
Фильм будет посвящен подвигу Михаила Девятаева. Напомним, 8 февраля 1945 года советский летчик смог вырваться из плена фашистов и сообщить о местоположении секретных объектов немецкой армии, а последующее их уничтожение основательно повлияло на исход войны в целом. Но сюжет в данном случае не очень важен, куда главнее понять, каким образом вся задумка будет выглядеть в вертикальном формате и что скажут первые зрители в кинозалах после подобного нововведения?