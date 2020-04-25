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«Я так скучаю»: Бледанс огорчена отменой Московского Международного кинофестиваля

Телеведущая опубликовала пост и пригласила посетить белую вечеринку.

«Я так скучаю»: Бледанс огорчена отменой Московского Международного кинофестиваля
Эвелина Бледанс. Фото: https://www.instagram.com/bledans/

Эвелина Бледанс опубликовала пост, в котором описала свои чувства по поводу вынужденного заточения и предстоящей белой вечеринке. Каждый год, весной проходит Московский Международный кинофестиваль, на котором собираются все столичные звезды. Перед фестивалем традиционно устраивается «White party». Любители и ценители кино, облачаясь в лучшие наряды белого цвета, приходят повеселиться. Но в этом году мероприятие не состоится в привычном формате, но пройдет в модном онлайн режиме. Телеведущая с радостью сообщила эту новость и пригласила всех поклонников своего творчества вместе с ней посетить мероприятие.

«Белая вечеринка 2020 — быть! На этой неделе должен был стартовать Московский Международный кинофестиваль, а сегодня состояться традиционная «Белая вечеринка». Несмотря на перенос ММКФ, который каждый год объединяет сотни кинематографистов со всего света, мы собрались на виртуальной WhiteParty2020, чтобы увидеться, поддержать друг друга и признаться в любви кино», — написала Эвелина.

В этом году у пользователей Instagram появилась уникальная возможность посетить многие международные фестивали и проекты не затратив средств, а главное не выходя из дома.

«Чтобы присоединиться к нам, достаточно выбрать белый наряд и выложить фото в Инстаграм с тегами», — поделилась информацией Бледанс.

Поклонники очень бурно отреагировали на предложение телеведущей и высказали восторг под постом.

«Я уже тоже хочу на вечеринку. «Сейчас даже просто бы в парк с любимый», — написали поклонники.

 

 

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