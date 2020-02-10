Смешные выплаты: телеведущая регионального телеканала рассмеялась во время записи новостей

В Сети появилось видео, в котором телеведущая «ГТРК-Камчатка» не смогла сдержать эмоций во время записи новостей. Она зачитывала сообщение о том, что у пенсионеров – получателей социальных выплат – будет прибавка. Льготникам полагаются 1500 рублей от государства, из которых 900 рублей предназначены на медикаменты, 137 рублей – на отдых в санатории, а оставшиеся средства пенсионеры могут потратить на проезд на международном транспорте к месту отдыха и обратно. И на этих словах диктор не смогла сдержать хохота: девушка закатилась от смеха, объясняя операторам за кадром, что именно вызвало такую бурную реакцию.

«Я старалась, вы слышали. (Смеется.) Я честно очень старалась не засмеяться. «А остальные – на международный проезд» – вы это читали?!» – сбиваясь на смех, говорит девушка.

После приступа смеха диктор облегченно выдохнула, что читает новость не в прямом эфире.

Ранее Teleprogramma.pro рассказала, как член Общественной палаты РФ Вадим Манукян высказался о жалобах отечественных селебритис на невысокие пенсионные выплаты. По словам чиновника, глупо утверждать, что 23 тысячи рублей – это мало, притом что обычные россияне имеют пенсии в два-три раза меньше «звездных».