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«Низкий поклон нашему государству»: Эвелина Бледанс высказалась о материнском капитале

Звезда не разделяет точку зрения Алены Водонаевой.

«Низкий поклон нашему государству»: Эвелина Бледанс высказалась о материнском капитале
Эвелина Бледанс. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС / Архив "ЭГ"

Споры о материнском капитале продолжаются. Недавно Алена Водонаева вызвала настоящую бурю обсуждений в Сети, когда заявила, что рожать теперь начнут только те, кто будет тратить полученные деньги на водку. Портал Teleprogramma.pro связался с Эвелиной Бледанс, которая высказалась по этому поводу.

Как считает актриса, материнский капитал в России нужен. Люди рожают детей на свой страх и риск, берут на себя большую ответственность. А известно, что в последнее время люди не очень-то хотят брать на себя за что-то ответственность в этой жизни. Государство дает очень большой стимул чтобы рожать ребенка. Молодые родители понимают, что у них есть «несгораемая сумма» которая будет подспорьем для семьи, поэтому конечно материнский капитал нужно давать.

«Низкий поклон нашему государству за то, что оно пошло на такие замечательные реформы. К сожалению, все больше людей присоединяются к движению чайлдфри. Так что я за материнский капитал и мне даже интересно, как высказалась Водонаева» — рассказала Бледанс.

Также артистка заметила, что те, кому материнский капитал нужен только на водку, вряд ли догадаются, как его обналичить, для этого мозги нужны. Ей кажется, что сейчас люди должны резко больше рожать, после принятия этого решения. Бледанс также прогнозирует скорый демографический взрыв.

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Алена ВодонаеваАлена Водонаева последние новостиматеринский капиталЭвелина Блёданс
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«Низкий поклон нашему государству»: Эвелина Бледанс высказалась о материнском капитале
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