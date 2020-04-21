Хью Джекман и Райан Рейнольдс заключили временное «перемирие» из-за коронавируса

Много лет актеры не упускают шанса подколоть друг друга, но во время пандемии решили изменить этому правилу.

Отношения между Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом вот уже много лет напоминают шуточную войну. При любом удобном случае звезды отпускают колкости в адрес друг друга.

Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, актеры решили заключить временное перемирие ради добрых дел. Оба приняли участие в акции All in Challenge, которая направлена на обеспечение людей продовольствием во время эпидемии.

По правилам акции, каждый пожертвовавший деньги получает подарок от приглашенной звезды. Джекман и Рейнольдс решили не останавливаться на этом и пообещали помочь семье случайного победителя. View this post on Instagram A post shared by Ryan Reynolds (@vancityreynolds) on Feb 6, 2019 at 6:54am PST В Штатах очень популярны напитки, которые продаются на лимонадных стойках. Обычно за прилавками стоят подростки, тем самым помогая заработать дополнительные деньги для помощи родителям. Именно эту работу для семьи победителя выполнят Джекман и Рейнольдс.