Хью Джекман и Райан Рейнольдс заключили временное «перемирие» из-за коронавируса

Отношения между Хью Джекманом и Райаном Рейнольдсом вот уже много лет напоминают шуточную войну. При любом удобном случае звезды отпускают колкости в адрес друг друга.
Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, актеры решили заключить временное перемирие ради добрых дел. Оба приняли участие в акции All in Challenge, которая направлена на обеспечение людей продовольствием во время эпидемии.
По правилам акции, каждый пожертвовавший деньги получает подарок от приглашенной звезды. Джекман и Рейнольдс решили не останавливаться на этом и пообещали помочь семье случайного победителя.
В Штатах очень популярны напитки, которые продаются на лимонадных стойках. Обычно за прилавками стоят подростки, тем самым помогая заработать дополнительные деньги для помощи родителям. Именно эту работу для семьи победителя выполнят Джекман и Рейнольдс.
Надо отметить, что All in Challenge популярен среди знаменитостей. Ранее в акции поучаствовали Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Главным призом стали эпизодические роли к картине «Убийцы лунного цветка» от Мартина Скорсезе. Помимо этого, победитель сможет провести три дня с актерами и посетить с ними премьеру картины.
Ранее Хью Джекман заступился за мальчика, которого затравили в школе из-за болезни. Девятилетний австралиец Куэйден Бейлз страдает ахондроплазией, которая приводит к карликовости. Звезда увидел историю школьника в Сети и обратился к мальку, пишет сайт arguminti.ru.