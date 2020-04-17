Хью Джекман неправильно надел медицинскую маску во время прогулки с собакой

Звезда Голливуда Хью Джекман, как и все сознательные люди планеты, придерживается режима самоизоляции и старается проводить свободное время в стенах родного дома. Однако есть и исключения, например, прогулки со своим любимцем, французским бульдогом по кличке Дали, которого актер приобрел в далеком 2010 году.

Джекман выложил забавную фотографию, показывающую, что он не делает ничего запрещенного, а просто выгуливает своего питомца. На фото виднеется и второй поводок, на другом конце которого, вероятно, находится Аллегра, вторая собака актера. Напомним, прогулки с домашними питомцами не запрещены даже в период карантина. Как объяснил сам Джекман, он решил первым выложить это фото, опередив папарацци, чтобы показать, что он делает все по закону. Однако стоит заметить, что защитная маска не закрывает нос актера, что делает ее наличие практически бессмысленным.