Райан Рейнольдс снимется в экранизации видеоигры «Логово дракона»

Актер Райан Рейнольдс известен своим долгим и плодотворным сотрудничеством с видеоплатформой Netflix. Так что совсем не удивительно, что артист решил стать продюсером, а заодно и исполнителем главной мужской роли в экранизации популярной в начале 80-х видеоигры Dragon’s Lair (в русском переводе «Логово дракона»).

Как сообщает The Hollywood Reporter, для Netflix этот проект оказался не из простых, ведь одни только переговоры о правах на экранизацию заняли больше года. Авторами сценария станут Кевин и Дэн Хейгмен, ранее они совместно уже работали над мультфильмом «Лего. Фильм».

Напомним, видеоигра Dragon’s Lair впервые появилась в виде игрового автомата в далеком 1983 году и рассказывала историю простого рыцаря Дирке, который решил отправиться на спасение принцессы Дафны, которую похитил огромный дракон. Собственно говоря, это и есть весь сюжет, который уже был повторен в десятках более современных фильмов и сериалов.

Недавно Райан Рейнольдс вместе со своей женой Блейк Лайвли пожертвовали один миллион долларов на благотворительность, все деньги отправились на закупку еды для голодающих.