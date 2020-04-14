«Оттолкнет назад»: режиссер фильма «Холоп» высказался о кризисе в кино

Пандемия коронавируса парализовала практически все сферы шоу-бизнеса. Представители театра и кино, равно как и звезды эстрады, переживают настоящий простой в профессии и вынуждены оставаться без работы до конца апреля – официально режим самоизоляции и запрет на массовые мероприятия действует по 30 апреля.

Режиссер скандального «Текста» и яркого «Холопа» уверен – трудности, с которыми столкнулся кинематограф, могут серьезно затормозить развитие сферы.

«Нас это оттолкнет назад. На сколько лет – пока сложно сказать, потому что пока непонятно, когда это закончится», — поделился мнением с порталом Teleprogramma.pro Клим Шипенко.

Кинематографист добавил, что настоящее время можно считать удачным для онлайн-кинотеатров. Популярность платформ в Сети растет, зрители начинают привыкать к ним. Только опять же, неизвестно, останется ли спрос на онлайн-кино, когда откроются, наконец, кинотеатры.