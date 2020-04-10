Попкорн не желаете? Российские кинотеатры начали доставлять еду

Современные проблемы требуют оригинальных решений. Так, один из кинотеатров в Петрозаводске принял непростое решение: раз уж фильмы показывать временно нельзя, то хотя бы еду доставлять можно!

Теперь «Мираж Синема» готовит блюда и занимается их доставкой. Нельзя сказать, что меню может конкурировать с крупными кафе, есть пицца, шаурма, а из закусок чипсы и начос, однако даже на эти блюда есть спрос.

Вряд ли подобные меры сумеют спасти кинотеатр от полного закрытия, если режим самоизоляции затянется. Однако доставка еды способна хотя бы немного оттянуть момент краха для кинотеатров, сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Как объяснила руководитель департамента управления кинокомплексами «Мираж Синема» Кристина Кандакова, доставка еды — это прежде всего вынужденная мера, которая может хотя бы минимально поддержать бизнес в текущих условиях.