Премьере быть: фильм «Новая жизнь» запустили в онлайн-кинотеатрах

На днях прошла закрытая премьера отечественного фильма «Новая жизнь». Создатели картины решили не откладывать из-за пандемии широкого проката и организовали общероссийский показ ленты в онлайн-режиме.

Работу режиссера Марии Ефремовой можно увидеть в интернет-кинотеатре «КиноПоиска».

Как утверждают создатели фильма, его просмотр и дальнейшее обсуждение с близкими позволит на какое-то время отвлечься от проблем, связанных с эпидемией коронавируса. Слоган фильма: «Сколько бы вам было лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?».

По сюжету, психолог убеждает 35-летнюю женщину в том, что ей 25. Почти год она живет в полной уверенности, что юна и очаровательна. Сюжет заставляет зрителей задуматься о природе возраста и его влиянии на нашу жизнь.

В фильме снялись: Яна Поплавская, Эвелина Бледанс, Андрей Ургант, Андрей Носков, Мария Ефремова, Юрий Кормушин, Дарья Повереннова, Татьяна Винокурова, Владимир Кисаров, Адам Булгучев.