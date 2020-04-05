Карантин на диване: что приготовили для заскучавшего в четырех стенах зрителя онлайн-кинотеатры

Пока самые рейтинговые телешоу отменяются, а сетка вещания каналов перекраивается, онлайн-платформы манят аудиторию скидками, льготными подписками и крутыми премьерами. «Телепрограмма» представляет несколько мощных сериалов, увидеть которые можно только в интернете (смотреть их можно как угодно: на компьютере, в мобильном приложении или на SmartTV)*.

«Топи»

Очень большой театральный и кинорежиссер Владимир Мирзоев дебютирует в онлайн-режиме с сериалом про беспощадную русскую хтонь.

Сериал по сценарию антиутописта Дмитрия Глуховского («Метро 2033») — это мрачный хоррор о пяти молодых москвичах, которые едут в таинственный монастырь в деревне Топи. Каждый из них, как в фильме «Сталкер», имеет особую драму на душе — несчастная любовь, чувство вины за смерть близкого, неизлечимая болезнь — и надеется на исцеление.

Однако в русской глубинке их ждет вымершая деревня и встреча с самыми главными страхами. В проекте задействован любимый актер Мирзоева Максим Суханов, а также Иван Янковский, Катерина Шпица и другие.

Где смотреть: «Кинопоиск HD».

«257 причин, чтобы жить»

Женя (Полина Максимова) потеряла парня, друзей и работу одновременно. Другой бы впал в депрессию, а Женя взяла себя в руки: в конце концов тот факт, что накануне этих несчастий она победила рак, перекрывает все.

Вдобавок она нашла свой блокнотик, куда записывала свои мечты, когда была больна. Их накопилось 257… Эта комедия вдохнет в вас жизнь.

В ролях: Егор Корешков, Максим Лагашкин, Роман Маякин, Юлия Топольницкая.

Где смотреть: Start.

«Анна Николаевна»

Проект «Анна Николаевна» режиссера дилогии «Мама, не горюй!» Максима Пежемского со звездой «Реальных пацанов» Зоей Бербер в главной роли — своеобразный ответ проекту «Лучше, чем люди».

Тут тоже в центре сюжета андроид — человекоподобный робот по имени Анна Королькевич. Она — идеальный полицейский, которая отправляется в провинцию, чтобы еще больше понять людей. Проблема только в том, что в городке ее принимают за дочь замминистра и сценарий идет по сюжету гоголевской комедии «Ревизор».

Где смотреть: «Кинопоиск HD».

«Последний министр»

Министром перспективного планирования специально назначают полного невежду и глупца (Ян Цапник) в надежде, что тот быстренько погубит ведомство, как он уже сделал это с одним городком, когда был его мэром.

Деятельный дурак с азартом принимается за дело, не подозревая о планах своих покровителей. Сатирическую комедию, в которой явно просматриваются отсылки на Салтыкова-Щедрина, сняли продюсер Александр Цекало и режиссер Роман Волобуев. В ролях: Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев.

Где смотреть: «Кинопоиск HD».

«Хороший человек»

После успеха «Содержанок» Start взял в оборот худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова и забронировал режиссера на несколько проектов вперед.

Один из них — «Хороший человек» — криминальная драма, сценарий которой изначально был основан на деле ангарского маньяка Михаила Попкова. В январе 2015 года он был осужден пожизненно за убийство 22 местных жительниц.

После вынесения приговора Попков признался еще в 59 убийствах, за что получил второй пожизненный срок. Но потом фабулу значительно изменили.

— «Хороший человек» — это сериал с саспенсом (нарастанием напряжения. — Авт.), детективом; негламурный, драматичный и местами страшный, — говорит Богомолов.

В проекте сыграли Никита Ефремов, Юлия Снигирь и, конечно, супруга режиссера Ксения Собчак.

Где смотреть: Start.

*Дельный совет

Обычно онлайн-видеосервисы показывают сериалы и фильмы по платной подписке. Но сейчас все они ввели карантинные бесплатные периоды (от двух недель до месяца). Важно: даже для бесплатного периода нужно ввести данные банковской карты. Деньги с нее списывать не будут до тех пор, пока идет бесплатный период. Чтобы не стать платным подписчиком автоматически, откажитесь от подписки незадолго (например, за день) до окончания бесплатного периода.