«Железный» юбиляр: звезды Голливуда поздравили Роберта Дауни-младшего

В минувшую субботу, 4 апреля, у актера Роберта Дауни-младшего был настоящий юбилей, ему исполнилось 55 лет. Такое значимое событие не упустили из виду многие друзья и коллеги «Железного человека» из киномира Голливуда. Поздравить юбиляра поспешили его товарищи по команде «Мстителей« из экранизаций комиксов Marvel: Гвинет Пэлтроу, Крис Эванс и многие другие.

Happy birthday to one of my absolute favorites! Love you 3000, @RobertDowneyJr pic.twitter.com/xkJmOivAdw — Chris Evans (@ChrisEvans) April 4, 2020

Sending you all the virtual hugs for your birthday, @RobertDowneyJr ❤️ I love you to life, 3000. It’s an honor knowing such a generous and complex man. pic.twitter.com/oufQoVy35V — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) April 4, 2020

Виновник торжества не оставил теплые слова без внимания и поблагодарил всех, кто заставил его улыбнуться в этот праздничный день.