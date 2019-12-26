Роберт Дауни – младший вернется на киноэкраны в роли эксцентричного доктора

Знаменитый актер Роберт Дауни – младший, известный по роли Железного человека и Шерлока Холмса возвращается на экраны в фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». В приключенческом блокбастере эксцентричный доктор отправится в путь со страусом, гориллой, полярным медведем, уткой и попугаем.

В ролях также снялись Антонио Бандерас, получивший приз Каннского кинофестиваля за фильм «Боль и слава», Майкл Шин («Королева», «Фрост против Никсона»), Джим Бродбент («Мулен Руж», «Король воров»), Джесси Бакли (сериал «Чернобыль»), Гарри Коллет («Дюнкерк»).

Режиссером кинокартины и автором сценария выступил обладателем премии Оскар Стивен Гейган, известный по фильмам «Траффик» и «Правила боя». Оператором стал Гильермо Наварро, снявший такие фильмы как «Лабиринт Фавна», «От заката до рассвета», «Ночь в музее» и «Тихоокеанский рубеж». За музыке в новом фильме отвечал Дэнни Элфман, четыре раза номинировавшийся на Оскар за работы в фильмах «Умница Уилл Хантинг», «Люди в черном», «Харви Милк» и «Крупная рыба».

Новый фильм-приключение «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» выйдет в кино 20 февраля 2020 года.