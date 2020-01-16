«Я сделал с этим персонажем все, что мог»: Роберт Дауни-младший больше не будет Железным Человеком

В новом выпуске подкаста известного в США комика Джо Рогана приглашенным гостем оказался актер Роберт Дауни — младший. Мужчины поговорили о многом, но главной темой была роль Железного Человека и категорические отказ Роберта от возвращения к персонажу из комиксов Marvel.

Как рассказала сам актер, он просто больше не видит в себе возможности играть этого героя. По словам Роберта, он выжал из Железного Человека все, на что был способен, так что теперь режиссерам Голливуда понадобится очень убедительный аргумент, чтобы заставить его вернуться к этой роли. Возможно, так тонко Дауни-младший намекает на баснословный гонорар, который ему пока не предложили. Также он отметил, что хотел бы заняться и другими проектами.

«Я чувствую, что сделал с этим персонажем все, что мог», — заявил актер.

Тем не менее ходят слухи, что актер все же появится в фильме «Черная вдова», но возможно, что без своего железного костюма.