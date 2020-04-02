Актер и режиссер Сет Грин тайно снялся в фильме «Шазам»

Пока весь мир сидит на карантине, кинорежиссеры начинают проводить вечера онлайн-встреч со своими подписчиками, во время которых отвечают на необычные вопросы.

Так, Дэвид Сандберг, создатель экранизации комикса «Шазам», открыл секрет необычного камео, которое никто не заметил. Дело в том, что в фильме про мальчика со способностями супергероя снялся известный актер и режиссер Сет Грин, только вот многие фанаты комиксов как-то упустили его появление в картине.

Во время приключений главного героя в увеселительном заведении из стриптиз-бара выходят трое мужчин, и вот как раз один из них — Сет Грин. Сандберг был удивлен, что никто не сумел обнаружить эту «пасхалку», а уж сам Грин наверняка был немного расстроен.

Напомним, Дэвид Сандберг планирует приступить к съемкам продолжения «Шазама» уже в этом году, если коронавирус не изменит его планы.