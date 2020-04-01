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Волк и роботы: в Сети появился трейлер продолжения мультсериала «Рик и Морти»

Герои продолжат свои приключения уже с 3 мая.

Волк и роботы: в Сети появился трейлер продолжения мультсериала «Рик и Морти»
Кадр из мультсериала «Рик и Морти»

Студия Adult Swim выпустила первоапрельский подарок для фанатов мультсериала «Рик и Морти» — трейлер новых серий четвертого сезона проекта. И нет, это вовсе не шутка и не розыгрыш, просто дата релиза выбрана не вполне обычная. Напомним, четвертый сезон приключений любимых героев выходит не вполне стандартно, первая половина уже доступна для просмотра, а вот вторую часть нужно ждать до 3 мая, хотя коронавирус к такой задержке не имеет никакого отношения.

В последних сериях сезона зрителей ждет очередная порция фирменного безумия: сражение кошек и собак в костюмах роботов, световые мечи и многое другое. К сожалению, серий для просмотра будет немного, всего пять и, несмотря на отличный трейлер, совсем не факт, что они понравятся поклонникам «Рика и Морти». Ведь начало четвертого сезона вполне оправданно ругали за вторичность и отсутствие былого юмора.

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