В Сети появился первый трейлер сериала «Защищая Джейкоба»

26 марта на официальном YouTube канале Apple TV+ появился первый трейлер нового остросюжетного сериала «Защищая Джейкоба» («Defending Jacob» в оригинале).

Проект стал экранизацией бестселлера Уильяма Лэндея и расскажет историю юного Джейкоба, которого обвиняют в жестоком убийстве одноклассника. Ситуацию усугубляет тот факт, что его отец Энди Барбера помощник окружного прокурора штата Массачусетс и из личного опыта он прекрасно знает, чем грозят его сыну подобные обвинения и хотя поначалу он твердо уверен, что сын не мог совершить преступление, со временем перед ним встает непростой моральный выбор.

Актеры собрались поистине звездные. Главную роль исполнил Крис Эванс, а также в сериале снялись Мишель Докери и Джейден Либерхер. Для зрителей уже подготовили 8 эпизодов и релиз точно не планируют переносить из-за эпидемии коронавируса. Премьера состоится уже 24 апреля на сервисе Apple.