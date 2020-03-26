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В Сети появился первый трейлер сериала «Защищая Джейкоба»

Главную роль в остросюжетном проекте исполнил Крис Эванс.

В Сети появился первый трейлер сериала «Защищая Джейкоба»
Скришот из трейлера к сериалу «Защищая Джейкоба»

26 марта на официальном YouTube канале Apple TV+ появился первый трейлер нового остросюжетного сериала «Защищая Джейкоба» («Defending Jacob» в оригинале).

Проект стал экранизацией бестселлера Уильяма Лэндея и расскажет историю юного Джейкоба, которого обвиняют в жестоком убийстве одноклассника. Ситуацию усугубляет тот факт, что его отец Энди Барбера помощник окружного прокурора штата Массачусетс и из личного опыта он прекрасно знает, чем грозят его сыну подобные обвинения и хотя поначалу он твердо уверен, что сын не мог совершить преступление, со временем перед ним встает непростой моральный выбор.

Актеры собрались поистине звездные. Главную роль исполнил Крис Эванс, а также в сериале снялись Мишель Докери и Джейден Либерхер. Для зрителей уже подготовили 8 эпизодов и релиз точно не планируют переносить из-за эпидемии коронавируса. Премьера состоится уже 24 апреля на сервисе Apple.

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