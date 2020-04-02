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Премьеру мультфильма «Миньоны: Грювитация» отложили на целый год

Студия Universal решила не выпускать проект на онлайн-сервисах.

Премьеру мультфильма «Миньоны: Грювитация» отложили на целый год
Кадр из мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Коронавирус продолжает сильно портить планы кинопрокатчиков и серьезно менять даты релиза новых проектов. Ранее было известно о переносе выхода забавного мультфильма о желтых колобках «Миньоны: Грювитация», а сейчас издание THR выяснило, как долго придется подождать поклонникам проекта.

Сроки сдвинулись очень сильно и премьера состоится не ранее, чем через год, — 2 июля 2021 года. Довольно кардинальное решение, при этом студия Universal решила не выпускать мультфильм на онлайн-сервисах в обход обычных кинотеатров, хотя подобный метод все чаще используется в последнее время.

Сюжет мультфильма переносит нас в 70-е годы прошлого века и показывает главного героя прошлой части, злодея Грю совсем ребенком. Однако он уже хочет стать величайшим суперзлодеем в мире, для чего крадет ценный артефакт у группы опасных преступников.

Перенос ударил не только по новым «Миньонам», мультфильм «Зверопой 2» также переехал на декабрь, а вот мюзикл «Злая» и вовсе потерял точную дату выхода.

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коронавирусМультфильм "Миньоны: Грювитация"Новости кино
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