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Монашка и Beastie Boys: вышел первый тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

На Супербоуле в США анонсировали еще одну премьеру.

Монашка и Beastie Boys: вышел первый тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Косплей на тему Миньонов. Фото: globallookpress

Представители кинокомпаний не нарушают ежегодную традицию: во время Супербоула в США показывают трейлеры самых долгожданных кинопремьер.

Нынешнее спортивное мероприятие не стало исключением, был продемонстрирован первый тизер второго мультфильма о забавных желтых колобках — «Миньоны». Как и в оригинальной картине, наших харизматичных героев ждут новые приключения на пути становления приспешниками у сил зла в лице совсем еще молодого Грю.

Как и следует ожидать, из тизера многое не вынести, приходится ждать полноценного трейлера, но складывается ощущение, что создатели постарались разместить в видео все основные моменты грядущего мультфильма.

Премьера проекта «Миньоны: Грювитация» в России должна состояться в середине лета этого года. Хотя первый мультфильм понравился далеко не всем зрителям, он все же сумел собрать миллиард долларов, а значит, продолжение было лишь вопросом времени.

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"Миньоны"Новости киноСупербоул
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Монашка и Beastie Boys: вышел первый тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
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