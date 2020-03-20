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Коронавирус против мультфильмов: проект «Миньоны: Грювитация» не выйдет в срок

Более того, студия Illumination в Париже закрылась.

Коронавирус против мультфильмов: проект «Миньоны: Грювитация» не выйдет в срок
Кадр из мультфильма «Гадкий я-2»

Переносы крупных кинопроектов все еще продолжаются, коронавирус продолжает наступать на планету. В минувший четверг, 19 марта, стало известно о том, что долгожданный мультфильм «Миньоны: Грювитация» вынужден изменить дату релиза из-за эпидемии, сообщает издание Variety. Проект должен был появиться в кинотеатрах совсем не скоро, 2 июля, но компания Illumination решила перестраховаться. Новая дата выхода приключений злодея Грю и забавных желтых колобков пока неизвестна.

На этом плохие новости не заканчиваются, Крис Меледандри, генеральный директор компании Illumination, сделал заявление для всех любителей кино. Студия Illumination Mac Guff в Париже закрывается, пока опасность не пройдет. Представители компании не хотят, чтобы кто-то из художников пострадал от коронавируса.

Напомним, «Миньоны: Грювитация» это далеко не первый проект, который отменяют из-за эпидемии. «Не время умирать», «Мулан» и многие другие картины были перенесены на неопределенный срок.

 

 

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