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Семья — это святое: Netflix опубликовала трейлер нового проекта

Мультфильм Willoughbys расскажет историю необычного семейства.

Семья — это святое: Netflix опубликовала трейлер нового проекта
Кадр из мультфильма Willoughbys

Компания Netflix опубликовала первый трейлер своего нового анимационного проекта под названием Willoughbys. Пока совершенно не ясно, как это переведут на русский наши локализаторы. В далеком уже 2018 году видеосервис объявил о создании нескольких самостоятельных мультфильмов и это как раз один из них.

История расскажет о необычном семействе, в котором дети решили, что жить без родителей им понравится куда больше. В итоге они отправляют своих родных в путешествие, а сами радуются жизни. Пока в дверь не постучит незваная няня, а вслед за ней и комитет по делам несовершеннолетних. Дети отправляются в приключение, в финале которого они обязательно выяснят, что семья — это самое главное.

Релиз проекта Willoughbys состоится 22 апреля и, по данным Netflix, ничего этому не помешает.

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