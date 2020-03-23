Семья — это святое: Netflix опубликовала трейлер нового проекта

Компания Netflix опубликовала первый трейлер своего нового анимационного проекта под названием Willoughbys. Пока совершенно не ясно, как это переведут на русский наши локализаторы. В далеком уже 2018 году видеосервис объявил о создании нескольких самостоятельных мультфильмов и это как раз один из них.

История расскажет о необычном семействе, в котором дети решили, что жить без родителей им понравится куда больше. В итоге они отправляют своих родных в путешествие, а сами радуются жизни. Пока в дверь не постучит незваная няня, а вслед за ней и комитет по делам несовершеннолетних. Дети отправляются в приключение, в финале которого они обязательно выяснят, что семья — это самое главное.

Релиз проекта Willoughbys состоится 22 апреля и, по данным Netflix, ничего этому не помешает.