Компания Netflix создаст фонд для поддержки пострадавших от коронавируса

Деньги отправятся как представителям кинокомпаний, так и в благотворительные организации.

Эпидемия коронавируса сильно ударила по всему миру. Серьезный урон достался и киноиндустрии, премьеры многих фильмов перенесли, съемки проектов отменили, а ущерб уже исчисляется миллиардами долларов.

В такое время стриминговый сервис Netflix решил поддержать собратьев по несчастью и организовать специальный фонд в размере 100 миллионов долларов. Деньги будут использовать для помощи работникам кино, так или иначе пострадавшим от пандемии.

Как сообщает издание Deadline, деньги будут переданы сотрудникам Netflix, которые работают над созданием собственных проектов. Более 15 миллионов отправятся в различные некоммерческие организации, а все, что останется, попадет в руки благотворительных организаций по всему миру.

Как заявил главный контент-директор компании Тед Сарандос, в это непростое время Netflix обязан поддержать своих сотрудников.