Компания Netflix заработала миллиард рублей в России

Еще недавно никто не знал о Netflix, но по итогам прошлого года компания занимает уже 4% от общего рейтинга всех видеосервисов в России, а ее суммарный доход мог составить более одного миллиарда рублей. По информации издания Telecom Daily, долю американского сервиса на российском рынке уже можно сопоставить с долей «Кинопоиска» (4%) и Amediateka (5%).

У Netflix в России насчитывается порядка 200 000 подписчиков. Цифра невелика и на то есть свои причины, прежде всего — цена. Для сравнения месячная подписка на «Кинопоиск» стоит около 270 рублей, а за использование Netflix в течение тех же 30 дней пользователи из России должны заплатить около 700 рублей.

Напомним, всего у Netflix более 167 миллионов подписчиков во всем мире.