Коронавирус вызвал огромный интерес к фильму «Заражение» с Мэттом Деймоном

Картина вышла в 2011 году, но, пожалуй, сейчас более востребована, чем в день премьеры.

Эпидемия коронавируса серьезно ударила по всей индустрии кино. Но, оказывается, одному фильму она даже помогла. Речь идет о картине «Заражение» 2011 года. В ней сыграли Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Лоуренс Фишборн и Майкл Дуглас, но эта премьера так и не стала блокбастером — тихо отбила свой бюджет и была забыта, как достаточно проходная. Однако сейчас она неожиданно получила «второе дыхание».

Как передает русская служба BBC, в последние дни фильм-катастрофа оказался в списке самых скачиваемых кинокартин в американском iTunes Store, а число запросов на нее в поисковике Google бьет все рекорды. Хотите знать почему? А вот какой у нее сюжет.

Героиня Гвинет Пэлтроу умирает, заразившись загадочным вирусом, подхваченным ею в Китае. После этого начинаются распространение инфекции и паника во всем мире. Ничего не напоминает? А вот еще деталь. Героиня заражается через рукопожатие от шеф-повара, который приготовил свинину, а злополучная свинья, в свою очередь, была инфицирована летучей мышью. Ну просто пророческое кино! Хотя экранная вспышка вируса гораздо более масштабная, чем та, что происходит в реальности сейчас.

«Сходство между «Заражением» и коронавирусом незначительно, случайно и на самом деле не так важно, — говорит автор сценария Скотт Бернс. — Куда важнее и точнее оказалась общественная реакция, распространение страха и эффект домино».

Кстати, работая на сценарием он консультировался с ведущих вирусологами и эпидемиологами, включая экспертов ВОЗ. И они его серьезно напугали, говоря, что вопрос угрозы эпидемии начинается не со слова «если», а «когда».

Добавим, что в России похожий эффект сейчас наблюдается с суровым отечественным сериалом «Эпидемия». Интерес зрителей к нему тоже увеличился из-за содержания, связанного с общественной паникой из-за заражения.