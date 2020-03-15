Коронавирус атакует: кассовые сборы в кинотеатрах США упали до катастрофически низкой отметки

Коронавирус начал влиять не только на даты выхода новых проектов, но и на кассовые сборы в кинотеатрах. Если до прошлой недели ситуация была в пределах нормы, то сейчас кинопрокат в США испытывает жуткие трудности. Как сообщает издание Variety, основной урон начался в минувшую пятницу, 13 марта. Продажи билетов в Америке резко упали, причем до минимальной отметки за последние 20 лет, а сборы в кинотеатрах за минувший уикэнд показали худшие результаты с 2000 года. Напомним, хотя кинотеатры в США все еще открыты для посещения, крупные сети начали продавать только половину билетов в зал, чтобы между зрителями оставались свободные места.

Мультфильм «Вперёд» собрал чуть более 10 миллионов за три дня, а за неделю потерял аж 73% от первоначальных сборов. Картина может стать провалом, она вышла в крайне неудачное время. Новый боевик с Вином Дизелем «Бладшот» за те же три дня собрал чуть более девяти миллионов, а при бюджете в 45 миллионов, цифра сборов крайне скромная.