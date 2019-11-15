«Были 12-часовые смены в сугробе»: Марьяна Спивак о съемках «Эпидемии»

14 ноября на онлайн-платформе PREMIER состоялась премьера фантастического сериала «Эпидемия» об атаке страшного и неизвестного вируса на современную Москву. Одну из главных ролей в фильме-катастрофе сыграла Марьяна Спивак.

О своей роли, трудностях съемочного процесса и своей семье, актриса рассказала порталу Teleprogramma.pro.

— Какие воспоминания остались у вас после съемок в «Эпидемии»?

— Главное, что вспоминается: холод, сугробы, вечная спешка, борьба и преодоление. Казалось невероятным, что мы эту сагу все-таки закончили. То мы заливали водой сугробы, чтобы их не было, то наоборот сыпали снег, чтобы появились сугробы. Снег от нас все время уходил, мы ездили за ним по стране, уехали даже в Архангельскую область, но и там он начал таять. А нам было важно доснять снежные эпизоды.

Вся команда работали на грани человеческих возможностей. Не было такого, когда артисты сидят на стульчиках, а вся съемочная группа вокруг них суетится. У нас все занимались всем сразу, все были подключены к истории и переживали, чтобы она получилась хорошей.

— Холод был главной сложностью?

— Да, было очень холодно. Причем, во время съемок это всегда создает проблему. Когда одеваешься просто гулять, ты в состоянии контролировать, как ты одет и сколько времени проведешь на улице. А когда у тебя 12-часовая смена на улице лежа в сугробе, то приходится идти на разные ухищрения, обкладываться грелками и так далее. И, тем не менее, мороз всегда застает врасплох.

— Удалось не простудиться?

— Ой, нет, было много экстремальных эпизодов, после которых я оказывалась и больной, и избитой, чего только со мной не приключалось. Была сильная простуда с бронхитом и ангиной, головой и ногами билась, руку как-то вывихнула. На этих съемках мы себя не щадили, бросались в огонь и в воду. В какие-то моменты можно было себя и поберечь, но я проявляла большое усердие (смеется). Как говорят наши педагоги, в критических местах мы себя не помним.

— Я видела две первых серии, могу сказать, что получилось очень реалистично и страшно. А были моменты, когда вам по-настоящему было страшно в процессе съемок?

— Ближе к концу сериала у меня идут ключевые, самые сложные сцены. Моей героине там очень плохо, и не менее плохо было мне самой в реальности. Было сделано много дублей, а вера в невозможное в какой-то момент была настолько близка к реальности, что мне приходилось себя останавливать, понимая, что еще чуть-чуть и это уже будет либо шизофрения, либо клиника. Когда проживаешь особо эмоциональные эпизоды, бывает сложно потом выкарабкиваться из этого состояния.

— Что скажете про свою героиню Ирину? Насколько она вам близка, или наоборот?

— По первым сериям действительно может сложиться впечатление, что она истеричная, стервозная, малоприятная особа. Но я, как адвокат своей героини, с этим не согласна. Во-первых, у нее есть обстоятельства и причины, почему она себя так ведет, и не дай бог никому оказаться в подобной ситуации.

Моя героиня – брошенная женщина с ребенком, вынужденная сосуществовать в коллективе со своим бывшим мужем и его нынешней женщиной, к которой у нее наверняка есть претензии. И помимо всего прочего, Ирина сильная, смелая, не лезет за словом в карман. Главное, что моя героиня сумеет раскрыться и с другой стороны.

— В сериале «Эпидемия» вы снялись практически всей семьей – с мамой и папой. Кого они играют?

— Да, я очень рада, что родители смогли присоединиться к нашему проекту. У них небольшие, но интересные роли, я видела их на озвучании, а вот в кадре нам встретиться не пришлось. Не могу раскрывать сюжетно их героев, скажу лишь, что они оба предстанут в образе отшельников встретившихся нашим героям на пути ближе к Карелии.

— Вы любите работать с близкими? С мужем, например?

— Очень люблю, всегда радуюсь, когда нам доводится встречаться на каких-то проектах. Хотя, когда оказываешься в кадре с близким родственником, вы обычно более требовательны друг к другу. Поэтому, тут сложнее играть, чем с посторонними.

С мужем мы познакомились в театре и работаем с ним во многих спектаклях, это уже стало хорошей традицией. В кино мы с Антоном (муж Марьяны актер Антон Кузнецов – прим. ред.) тоже пересекались в кадре в сериале «Напарницы», правда, влюбленных нам в кино играть пока не доводилось. Конечно, мы стараемся помогать друг другу в работе, разбираем вместе сценарии, записываем пробы, помогаем советами.

— Родители сильно повлияли на вас и на ваше решение продолжить актерскую династию?

— Родители (актер и режиссер Тимофей Спивак и актриса Екатерина Васильева – прим. ред.) стали моими первыми учителями на жизненном пути. И не только они, но и моя любимая бабушка Жаннетик (известная советская актриса Жанна Прохоренко – прим. ред.), которая очень большой период моей жизни была для меня главным человеком, мне ее очень не хватает.

Наша семья актерско-режиссерская, связанная с кино и театром, и конечно, мои близкие – мои профессиональные ориентиры, которые я не хочу опозорить, и к которым стремлюсь. Но могу сказать, что они никак не влияли – или умело делали вид, что не влияли (улыбается) на выбор актерской профессии. Выбор был предоставлен мне, и никто меня к нему не подвигал, как и не отговаривал. Папа был скорее против, а мама с бабушкой держали нейтралитет, считая, что я должна сама пробовать и выбирать.

— Какие главные наставления в профессии в свое время вам давали ваши родные?

— Это мои секреты (смеется). В первую очередь, никогда не врать себе, быть честной перед собой и зрителем. Жаннетик говорила,и вся наша семья это мнение поддерживает, что нужно работать только с тем материалом, который тебя трогает, в котором ты видишь смысл и никогда не сниматься только ради денег. Их можно заработать другим путем, а для души очень важно, чтобы ты не уронил себя и свое достоинство в профессии.