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«Паразиты» отобрали пальму первенства у «Страстей Христовых» Мела Гибсона

Южнокорейская драма стала самым кассовым иностранным фильмов в Великобритании.

«Паразиты» отобрали пальму первенства у «Страстей Христовых» Мела Гибсона
«Паразиты». Фото: стоп-кадр из трейлера.

У оскароносного корейского фильма «Паразиты» новая победа — он стал самым кассовым иностранным фильмом в Великобритании. На этом поприще творение режиссера Пон Чжун Хо потеснило картину «Страсти Христовы», которую Мел Гибсон снял еще в 2004 году. Она продержалась в лидерах 16 лет, но теперь ей пришлось уступить место в рейтинге. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Южнокорейский фильм превзошел своего предшественника на 11,1 миллиона фунтов, что примерно равно 14,5 миллиона долларов. Он вышел в прокат в Великобритании 7 февраля, позже, чем во многих других странах. Но зато уже через два дня стало известно, что картина получила премию «Оскар» как лучший фильм года, и это подстегнуло интерес британских зрителей.

Сообщается, что корейская драма собрала в прокате по всему миру уже 257 миллионов долларов, причем более 50 миллионов ей принесли зрители в США. Напомним, что она получила четыре статуэтки «Оскар» — лучший фильм, лучший режиссер, лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный фильм.

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