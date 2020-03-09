«Паразиты» отобрали пальму первенства у «Страстей Христовых» Мела Гибсона

У оскароносного корейского фильма «Паразиты» новая победа — он стал самым кассовым иностранным фильмом в Великобритании. На этом поприще творение режиссера Пон Чжун Хо потеснило картину «Страсти Христовы», которую Мел Гибсон снял еще в 2004 году. Она продержалась в лидерах 16 лет, но теперь ей пришлось уступить место в рейтинге. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Южнокорейский фильм превзошел своего предшественника на 11,1 миллиона фунтов, что примерно равно 14,5 миллиона долларов. Он вышел в прокат в Великобритании 7 февраля, позже, чем во многих других странах. Но зато уже через два дня стало известно, что картина получила премию «Оскар» как лучший фильм года, и это подстегнуло интерес британских зрителей.

Сообщается, что корейская драма собрала в прокате по всему миру уже 257 миллионов долларов, причем более 50 миллионов ей принесли зрители в США. Напомним, что она получила четыре статуэтки «Оскар» — лучший фильм, лучший режиссер, лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный фильм.