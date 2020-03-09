Кристина Агилера записала песню для фильма «Мулан»

Американская певица Кристина Агилера исполнила песню Loyal brave True, которая станет одной из саундтреков к фильму «Мулан», прокат которого начнется уже в конце марта. Познакомиться с новой композицией могут все желающие, песня находится в свободном доступе на YouTube. В данный момент у ролика 40 тысяч лайков против двух тысяч дизлайков, что можно считать отличным результатом.

Напомним, в 1998 году певица также смогла поработать над «Мулан», правда, тогда это был мультфильм. Агилера исполнила песню Reflection, которая звучала для зрителей во время финальных титров проекта.

Из фильма «Мулан» были удалены многие элементы, присутствовавшие в мультфильме. Дракончика Мушу признали нереалистичным, равно как и песни с танцами. Зато появились новые персонажи и добавились неизменные полеты по крышам и бег по стенам.