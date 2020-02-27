Никаких поцелуев: из фильма «Мулан» вырезали важную сцену

Компания Disney решила не спорить со специалистами из Китая.

В еще не вышедший в прокат фильм «Мулан» внесена очередная правка.

Напомним, ранее из него вырезали дракончика Мушу и сцены песен. Отмечалось, что это было сделано для реалистичности картины. При этом создатели добавили колдунью-птицу, бег по стенам и полеты по крышам.

Теперь же режиссер картины Ники Каро заявила, что изначально в «Мулане» была сцена поцелуя главной героини и персонажа по имени Chen Honghui, но ее пришлось убрать из-за протеста представителей из Китая.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, сцена была довольно эффектной, но китайский офис сильно сомневался в том, что жителям страны она понравится. В итоге в компании Disney приняли решение удалить этот эпизод из фильма.

Релиз «Мулана» запланирован на 25 марта. Однако в Китае, где ожидались основные кассовые сборы картины, сейчас карантин и кинотеатры просто закрыты.