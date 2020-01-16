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Никаких сказок: из фильма «Мулан» убрали дракона и танцы

Как рассказала постановщица ремейка, все это ради большего реализма.

Никаких сказок: из фильма «Мулан» убрали дракона и танцы
Мулан. Фото: Walt Disney Studios

Экранизация знаменитого мультфильма «Мулан» еще не вышла в кинотеатрах, но уже начинает понемногу разочаровывать фанатов оригинального произведения Disney. Постановщица ремейка Ники Каро сообщила изданию Digital Spy, что в картине не будет ни песен, ни милого дракона Мушу, который был верным товарищем главной героини. Как рассказала Ники, эти элементы помешали бы показать нужный реализм. Однако при этом одной из главных противниц нашей воительницы станет колдунья со способностью превращаться в птицу и выпускать когти на руках, ну и где же тут хваленый реализм?

Также Каро рассказала, что будь ее воля, она бы с радостью оставила в картине все оригинальные песни, которые так полюбились зрителям мультфильма еще в детстве. Премьера фильма «Мулан» запланирована на 26 марта.

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Тэги:

DisneyфильмФильм "Мулан"
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Никаких сказок: из фильма «Мулан» убрали дракона и танцы
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