Сладкое вредно: в Сети появился трейлер нового хоррора «Кэндимэн»

Не стоить произносить его имя, стоя у зеркала.

В Сети появился трейлер нового хоррора под названием «Кэндимэн» (что можно перевести дословно как «конфетный человек»). Это будет перезапуск картины 1992 года.

Фильм не пользовался большим успехом в России, так как у нас и своих монстров хватает, а вот в Америке этот персонаж — вполне значимый.

Разработкой занимается Universal Pictures, режиссером стала Ниа ДаКоста, а вот сценаристом выступил Джордан Пил, и это уже интересно. Именно Джордан работал над такими нестандартными хоррорами, как «Прочь» и «Мы».

По сюжету, в одном из районов Чикаго ходит легенда о том, что если встать у зеркала и пять раз произнести Кэндимен, то можно призвать убийцу из другого мира.

Главным героем картины станет художник Энтони, который в кризисе начинает использовать в своих проектах сцены убийств, а после перестает понимать, где кончается реальность и начинается вымысел.

Премьера «Кэндимэна» состоится летом этого года.