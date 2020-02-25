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Неопознанный убийца: в Сети появился первый трейлер необычного сериала от FX

Проект The Most Dangerous Animal of All расскажет историю опасного преступника из США.

Неопознанный убийца: в Сети появился первый трейлер необычного сериала от FX
Кадр из фильма The Most Dangerous Animal of All

На телеканале FX начинается показ документального сериала The Most Dangerous Animal of All, что в переводе звучит как «Самое опасное животное», трейлер можно посмотреть уже сейчас.

Самым опасным животным называется, разумеется, человек. Проект будет посвящен знаменитому в Америке убийце по кличке Зодиак, который наводил ужас на страну в 60-е годы. При этом его настоящая личность до сих пор неизвестна.

Сериал будет основан на книге автора Нэри Стюарта, который по ряду признаков и проведенному расследованию выяснил, что именно его отец был тем самым загадочным убийцей. При этом данная теория не просто не вымысел, она очень близка к правдоподобной, так как мужчина обнаружил множество достоверных доказательств.

Режиссером проекта стал Киеф Давидсон, который специализируется как раз на документальных фильмах. Премьера «Самого опасного животного» состоится уже в начале марта.

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