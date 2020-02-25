Неопознанный убийца: в Сети появился первый трейлер необычного сериала от FX

На телеканале FX начинается показ документального сериала The Most Dangerous Animal of All, что в переводе звучит как «Самое опасное животное», трейлер можно посмотреть уже сейчас.

Самым опасным животным называется, разумеется, человек. Проект будет посвящен знаменитому в Америке убийце по кличке Зодиак, который наводил ужас на страну в 60-е годы. При этом его настоящая личность до сих пор неизвестна.

Сериал будет основан на книге автора Нэри Стюарта, который по ряду признаков и проведенному расследованию выяснил, что именно его отец был тем самым загадочным убийцей. При этом данная теория не просто не вымысел, она очень близка к правдоподобной, так как мужчина обнаружил множество достоверных доказательств.

Режиссером проекта стал Киеф Давидсон, который специализируется как раз на документальных фильмах. Премьера «Самого опасного животного» состоится уже в начале марта.