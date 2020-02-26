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Смена руководства: глава корпорации Disney покинул свой пост

Место Боба Айгера занял Боб Чапек.

Смена руководства: глава корпорации Disney покинул свой пост
Бывший главы корпорации Disney Боб Айгер. Фото: Globallookpress

В среду, 26 февраля, стало известно о смене руководства в компании Disney.

Боб Айгер покинул пост главы корпорации, а его место занял Боб Чапек. Подобное решение не было запланированным и удивило многих, хотя Айгер и собирался оставить свой пост, но это должно было произойти только в следующем году, сообщает издание Variety.

Отмечается, что Айгер все еще работает на Disney, он остается в совете директоров и будет заниматься производством контента, а вот всеми денежными делами теперь заведует Чапек.

Напомним, Чапек работает в Disney уже 27 лет, он занимался тематическими парками, а после получил еще несколько дополнительных обязанностей.

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