Смена руководства: глава корпорации Disney покинул свой пост

В среду, 26 февраля, стало известно о смене руководства в компании Disney.

Боб Айгер покинул пост главы корпорации, а его место занял Боб Чапек. Подобное решение не было запланированным и удивило многих, хотя Айгер и собирался оставить свой пост, но это должно было произойти только в следующем году, сообщает издание Variety.

Отмечается, что Айгер все еще работает на Disney, он остается в совете директоров и будет заниматься производством контента, а вот всеми денежными делами теперь заведует Чапек.

Напомним, Чапек работает в Disney уже 27 лет, он занимался тематическими парками, а после получил еще несколько дополнительных обязанностей.