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Опять ремейк: Disney готовится снять киноадаптацию сказки «Рапунцель»

Компания всерьез намерена превратить все мультфильмы в полнометражное кино.

Опять ремейк: Disney готовится снять киноадаптацию сказки «Рапунцель»
Кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история". Фото: Disney

Disney не сдается и готовит очередное превращение хорошего мультфильма в полноценный кинопроект. На этот раз жертвой компании стала сказка братьев Гриим — Рапунцель, о девушке с невероятно длинными волосами, которая оказалась заперта в высокой башне своей же мачехой. Как сообщает издание The DisInsider, над сценарием будет работать Эшли Пауэлл, которая ранее уже имела дело со сказками, адаптировала проект «Щелкунчик и четыре королевства», который довольно прохладно приняли как кинокритики, так и простые зрители.

В 2010 году компания Disney уже выпускала мультфильм «Рапунцель: Запутанная история», но пока не ясно, будет ли новый фильм продолжением, адаптацией, ремейком или полностью отдельной картиной, никак не связанной с прошлой историей. Дата релиза и начала съемок пока неизвестна, также под вопросом актерский состав. Напомним, совсем скоро мир увидит еще один проект Disney, экранизацию легендарной сказки «Русалочка», в которой вся семья царей подводного царства станет темнокожей.

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