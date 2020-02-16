Опять ремейк: Disney готовится снять киноадаптацию сказки «Рапунцель»

Disney не сдается и готовит очередное превращение хорошего мультфильма в полноценный кинопроект. На этот раз жертвой компании стала сказка братьев Гриим — Рапунцель, о девушке с невероятно длинными волосами, которая оказалась заперта в высокой башне своей же мачехой. Как сообщает издание The DisInsider, над сценарием будет работать Эшли Пауэлл, которая ранее уже имела дело со сказками, адаптировала проект «Щелкунчик и четыре королевства», который довольно прохладно приняли как кинокритики, так и простые зрители.

В 2010 году компания Disney уже выпускала мультфильм «Рапунцель: Запутанная история», но пока не ясно, будет ли новый фильм продолжением, адаптацией, ремейком или полностью отдельной картиной, никак не связанной с прошлой историей. Дата релиза и начала съемок пока неизвестна, также под вопросом актерский состав. Напомним, совсем скоро мир увидит еще один проект Disney, экранизацию легендарной сказки «Русалочка», в которой вся семья царей подводного царства станет темнокожей.