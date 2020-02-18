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Большое кино: Disney планирует перезапуск «Планеты обезьян»

Студия все чаще снимает ремейки вместо создания новых проектов.

Большое кино: Disney планирует перезапуск «Планеты обезьян»
Кадр из фильма «Планета обезьян»

Компания Disney продолжает радовать зрителей бесконечными ремейками и возрождением старых проектов, а также превращениями мультфильмов в полнометражные картины. На очереди — «Планета обезьян». Несколько лет прошло с выхода последнего фильма, а значит, пришло время нажать на красную кнопку и перезапустить франшизу, сообщает издание Discussingfilm.

Все это стало возможно благодаря тому, что студия 20th Century Fox теперь принадлежит Disney, так что все их проекты теперь общие. Режиссером нового фильма должен стать Уэс Болл, который снял довольно успешный (если судить по прокату) подростковый экшн «Бегущий в лабиринте». Релиз новой «Планеты» ожидается совсем не скоро, в лучшем случае в начале 2022 года. В данный момент нет никакой информации ни о сценарии, ни о возможных актерах на главные роли.

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