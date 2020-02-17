«Говорить о плагиате бессмысленно»: актер фильма «Чернобыль: Бездна» вступился за Козловского

Принимавший участие в съемках фильма «Чернобыль: Бездна» актер Филипп Авдеев вступился за Данилу Козловского после обвинений в плагиате. Ранее неоднозначную реакцию среди аудитории вызвал трейлер новой ленты, который режиссер обнародовал у себя в Instagram. Люди начали писать, что Козловский якобы повторил идею американских собратьев по кинематографу. Сам Данила отмечал, что это невозможно, ведь работа над его лентой началась спустя 18 дней после старта аналога.

В разговоре с порталом Teleprogramma.pro снимавшийся в фильме Авдеев заявил: Козловский не виноват в том, в чем его обвиняют. Артист рассказал, что соприкоснулся с проектом лично и может уверенно говорить: масштаб у него огромен.

Организовать такое за две с чем-то недели практически невозможно. Кроме того, по уверениям Авдеева, тема чернобыльской трагедии – то, о чем обязательно нужно говорить в фильмах, но при этом стараться давать разные взгляды на происходящее.

«Ну представьте: один режиссер снимает фильм про любовь, и другой снимает тоже про любовь – это что, плагиат? В искусстве вообще говорить о плагиате бессмысленно, на мой взгляд, потому что здесь все очень индивидуально», – отметил он.

Отметил Авдеев и режиссерский талант Козловского. Он подчеркнул, что на съемочной площадке Данила успевает выполнить и актерские, и режиссерские обязательства. Подобная универсальность очень заряжает других артистов.