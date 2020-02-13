«Это просто невозможно»: Козловский исключил плагиат «Чернобыля»

Данила Козловский ответил на обвинения в плагиате американского сериала «Чернобыль». Проект увидел свет в 2019 году и приобрела мировую популярность, получив сразу два «Золотых глобуса» как лучший мини-сериал, а также за роль актера второго плана. Недавно же Козловский анонсировал выход своей версии трагедии под грифом «Бездна».

Кинокритик Василий Корецкий поспешил заявить – новая лента не впечатлит зрителя, ведь она вышла позже американского аналога. Козловский же ответил – сравнивать продукты все же не стоит. Сам он не спешит переплюнуть коллег, его «Бездна» — не «русский ответ» «Чернобылю».

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Данила рассказал, что съемки ленты начались спустя 13 дней после премьеры американского сериала. Таким образом, на поиск актеров, написание сценария, продумывание финансирования и другие детали создатели должны были потратить чуть меньше двух недель, что реализовать практически нереально.

«Я думаю, что даже самому неискушенному в смысле, кинопроизводства зрителю, понятно, что это просто невозможно. На подготовку такого фильма уходит минимум два года, а то и больше. У нас ушло несколько лет», — отметил он в Instagram.

Козловский назвал совпадением тот факт, что сразу два масштабных фильма выходят в прокат примерно в одно время. По мнению актера и режиссера, чернобыльская трагедия – это та самая тема, которая достойна рассмотрения с разных ракурсов. Было бы странно, если бы авторы фильмов не воспринимали ее как почву для своей работы.