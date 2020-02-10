Звездный стиль

Билли Айлиш пришла на «Оскар» в брендовом костюме-пижаме

Абсолютный триумфатор премии «Грэмми» не изменила себе с цветом волос и маникюром.

Билли Айлиш пришла на «Оскар» в брендовом костюме-пижаме
Билли Айлиш. Кадр из трансляции "Оскара " на Okko

Билли Айлиш, получившая максимальное количество статуэток «Грэмми» (пять), а вместе с братом Финнисом О’Коннеллом – все десять, стала специальной гостьей «Оскара». Здесь ей предоставили почетную роль, наряду с Элтоном Джоном и российской певицей Анной Бутурлиной она вошла в музыкальную часть программы.

На красной дорожке церемонии 18-летняя звезда появилась в белом пушистом костюме-пижаме Chanel. Образ певица завершила прозрачными перчатками и крупными перстнями. Билли не стала изменять себе – кислотно-зеленые волосы и длинный черный маникюр остались при ней.

Девушку, как всегда, сопровождал ее брат Финнис О’Коннелл. Он появился на красной дорожке церемонии в классическом черном смокинге с бабочкой.

Билли Айлиш с братом. Фото
Билли Айлиш с братом. Кадр из трансляции «Оскара » на Okko

Билли Айлиш призналась, что в дестстве она обожала смотреть фильмы ужасов, в числе любимых картин: «Бабадук», «Социальная сеть», «Человек, который все изменил».

«Мы смотрели на этих звезд с самого детства, поэтому это просто безумие!» — поделилась эмоциями об «Оскаре» Билли Айлиш.

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Билли АйлишЗвездный стильКинопремия "Оскар"мода и стильОскар
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Билли Айлиш пришла на «Оскар» в брендовом костюме-пижаме
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