Билли Айлиш пришла на «Оскар» в брендовом костюме-пижаме

Абсолютный триумфатор премии «Грэмми» не изменила себе с цветом волос и маникюром.

Билли Айлиш, получившая максимальное количество статуэток «Грэмми» (пять), а вместе с братом Финнисом О’Коннеллом – все десять, стала специальной гостьей «Оскара». Здесь ей предоставили почетную роль, наряду с Элтоном Джоном и российской певицей Анной Бутурлиной она вошла в музыкальную часть программы.

На красной дорожке церемонии 18-летняя звезда появилась в белом пушистом костюме-пижаме Chanel. Образ певица завершила прозрачными перчатками и крупными перстнями. Билли не стала изменять себе – кислотно-зеленые волосы и длинный черный маникюр остались при ней.

Девушку, как всегда, сопровождал ее брат Финнис О’Коннелл. Он появился на красной дорожке церемонии в классическом черном смокинге с бабочкой.

Билли Айлиш призналась, что в дестстве она обожала смотреть фильмы ужасов, в числе любимых картин: «Бабадук», «Социальная сеть», «Человек, который все изменил».