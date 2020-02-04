Опрос: какой фильм вы считаете достойным премии «Оскар»?

В этом году на главную награду Американской киноакадемии претендует девять сильных картин. Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, кто является фаворитом по мнению наших читателей.

Уже 9 февраля в Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии «Оскар-2020». Среди фильмов, претендующих в этом году на победу в номинации «Лучший фильм», многие зрители уже определили для себя фаворитов.

Для кого-то это тяжелый «Джокер» с Хоакином Фениксом, для кого-то — яркий «Однажды в… Голливуде», третьим больше по душе «Ирландец», где переливается всеми своими гранями блистательное трио ветеранов мирового кинематографа — Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

Какой из фильмов-номинантов будет признан лучшим, а кто сможет «отыграться» в других номинациях, мы не знаем. Между тем, мы можем посвятить эти дни одному из самых интересных занятий — попытаемся угадать победителя.

Портал Teleprogramma.pro составил опрос и предлагает вам выбрать собственного фаворита среди девяти номинантов. Через несколько дней мы сможем подвести итоги, а 9 февраля узнаем, насколько оправдались наши прогнозы.