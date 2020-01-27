Онлайн-кинотеатр Okko покажет россиянам официальную трансляцию «Оскара»

В ночь с 9 на 10 февраля в США пройдет 92-я церемония вручения наград премии «Оскар». Официальную прямую трансляцию этого события можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

«Мы знаем, насколько интересно ценителям кинематографа следить за церемонией в реальном времени, и очень рады, что в этом году Okko поможет им в этом», — сообщила управляющий директор сервиса Яна Бардинцева.

Если же зрители не смогут высидеть всю ночь, полная запись церемонии будет доступна в онлайн-кинотеатре до марта. В добавок в феврале там появится 90-минутная версия награждения, специально смонтированная американской киноакадемией.

Напомним, ранее сайт Teleprogramma.pro сообщил о звездах и фильмах, которые поборются за ключевые награды «Оскара» в этом году.