КИНО

Онлайн-кинотеатр Okko покажет россиянам официальную трансляцию «Оскара»

Церемония вручения наград пройдет в ночь на 10 февраля.

Онлайн-кинотеатр Okko покажет россиянам официальную трансляцию «Оскара»
А вы будете следить за «Оскаром» в этом году? Фото: Byron Purvis/AdMedia

В ночь с 9 на 10 февраля в США пройдет 92-я церемония вручения наград премии «Оскар». Официальную прямую трансляцию этого события можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.

«Мы знаем, насколько интересно ценителям кинематографа следить за церемонией в реальном времени, и очень рады, что в этом году Okko поможет им в этом», — сообщила управляющий директор сервиса Яна Бардинцева.

Если же зрители не смогут высидеть всю ночь, полная запись церемонии будет доступна в онлайн-кинотеатре до марта. В добавок в феврале там появится 90-минутная версия награждения, специально смонтированная американской киноакадемией.

Напомним, ранее сайт Teleprogramma.pro сообщил о звездах и фильмах, которые поборются за ключевые награды «Оскара» в этом году.

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Онлайн-кинотеатр Okko покажет россиянам официальную трансляцию «Оскара»
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