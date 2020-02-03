КИНО

Фаворит «Оскара»: BAFTA признала «1917» лучшим британским фильмом года

Историческая драма Сэма Мендеса собрала 7 из 9 статуэток.

Фаворит «Оскара»: BAFTA признала «1917» лучшим британским фильмом года
Кадр из фильма «1917»

Претендующая на «Оскар» военная драма «1917» стала лучшей по мнению кинокритиков британской Академии кино и телевидения (BAFTA). Награждение лауреатов 73-й церемонии состоялось в лондонском Альберт-холле 2 февраля. Лента была признана победителем в 7 из 9 озвученных категорий: «Лучший фильм», «Лучший британский фильм года», «Лучший режиссер», «Лучшая операторская работа», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук», «Лучший продуктовый дизайн».
Ранее картина «1917» также была по достоинству оценена американцами и получила «Золотой глобус». На «Оскар» драма номинирована сразу в 10 категориях.

В небольшом интервью после события Мендес заявил, что не мог бы быть более взволнован, чем был сегодня. Режиссер подчеркнул, что испытывает большое удовольствие наблюдать, как история, близкая ему и его семье, развивается и расширяется. Сэм отметил, что не мог и представить столь большой отклик у аудитории.

«Никто из нас не был уверен наверняка, как нашу работу воспримут люди. Важно, что общественное принятие совпало с сезоном наград. То, что зрители идут на наш фильм, лишний раз доказывает, что он имеет успех. Такое случается достаточно редко», — передает его слова BBC.

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Фаворит «Оскара»: BAFTA признала «1917» лучшим британским фильмом года
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