17 мгновений войны: военная драма «1917» и другие киноновинки недели

«1917» (оригинальное название — 1917), 2019, Великобритания — США, драма

Режиссер: Сэм Мендес. В ролях: Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Колин Ферт, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и др.

В российском прокате с 30 января.

Большинству из нас четыре цифры, вынесенные в название нового фильма автора «Красоты по-американски» Сэма Мендеса, напоминают об Октябрьской революции, но в данном случае зрителям не стоит ждать штурма Зимнего или захвата почты и телеграфа.

Для Мендеса семнадцатый год — это, прежде всего, Первая мировая война, ужасы которой он решил показать на основе истории двух солдат британской армии, отправленных в опасное путешествие с важным донесением. Получили приказ, встали и пошли — за солдатиками неотступно следует камера, создавая эффект снятого одним дублем двухчасового фильма а-ля «Бердмэн».

На самом деле, монтажных склеек здесь, как и в «Бердмэне», хватает, но замаскированы они весьма умело, чем Мендес, снимавший прежде кино классическое, даже старомодное, может гордиться. Для него «1917» — это тоже в какой-то степени революция и штурм Зимнего, завершившийся очевидным триумфом.

«Маленькие женщины» (оригинальное название — Little Women), 2019, США, мелодрама

Режиссер: Грета Гервиг. В ролях: Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Мерил Стрип, Тимоти Шаламэ и др.

В российском прокате с 30 января.

Роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», повествующий о жизни четырех сестер Марч в Америке конца позапрошлого века, в США любим настолько, что на протяжении последних ста с копейками лет в Голливуде его экранизировали семь раз.

Свежая версия уже успела стать самой успешной благодаря сборам в $131 миллион и шести номинациям на «Оскар». Прежний рекорд был куда скромнее — экранизация 1994 года заработала $50 миллионов и получила лишь три оскаровские номинации, к тому же во всех трех благополучно пролетела. Однако сейчас, когда борьба за равноправие давно и благополучно закончена, шансы «Маленьких женщин» на завоевание хотя бы одной статуэтки маленькими точно не назовешь.

«Кома», 2019, Россия, фантастика

Режиссер: Никита Аргунов. В ролях: Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Константин Лавроненко и др.

В российском прокате с 30 января.

30 лет назад уважаемый режиссер Джоэл Шумахер рассказал в своих «Коматозниках» о том, как классно и в то же время опасно погружаться в искусственную кому. Вышедший в 2017-м ремейк напомнил о смелых опытах, и вот наконец отечественная киноиндустрия, которая никак не может избавиться от привычки работать по заокеанским лекалам, решила сбацать что-то похожее.

Правда, «Кома», ставшая режиссерским дебют сценариста и продюсера Никиты Аргунова, по картинке оказалась похожа скорее на «Начало» Кристофера Нолана. Впрочем, его в наше время копировать даже престижнее, чем 80-летнего пенсионера Шумахера.