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Кассовые сборы: «Плохие парни» лидируют, «Доктор Дулиттл» провалился

Обычный боевик захватил лидерство в кинотеатрах.

Кассовые сборы: «Плохие парни» лидируют, «Доктор Дулиттл» провалился
ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА. ФОТО: SONYPICTURE

Кассовые сборы кинотеатров последней недели удивляют экспертов. Неожиданное лидерство заняла картина «Плохие парни навсегда». Казалось бы, обычный боевик, но грамотный сценарий и любимые актеры вывели фильм на первую строчку рейтинга.

В российских кинотеатрах «Парни» появятся в ближайший четверг, а вот в США и других странах за дебютный уикенд картина собрала $106 миллионов при бюджете в $90 миллионов. Прокат в Америке принес создателям фильма $68 миллионов, что на 20 миллионов выше прогнозируемой цифры.

Военная драма «1917» собрала $143.5 миллиона, премьера в России состоится через 10 дней. «Звездные войны» хоть и продолжают собирать деньги, но уже по инерции, хоть картина и получила свой миллиард, но создатели явно рассчитывали заработать куда больше. При этом новинка «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» практически провалилась, сборы составили $57 миллионов при бюджете в $175 миллионов.

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Тэги:

"Плохие парни навсегда"1917кассовые сборы
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Кассовые сборы: «Плохие парни» лидируют, «Доктор Дулиттл» провалился
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