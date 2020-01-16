КИНО

«Быстро превращается в кошмар»: критики о фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Новая работа Роберта Дауни-младшего не понравилась многим зрителям.

«Быстро превращается в кошмар»: критики о фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
Удивительное путешествие доктора Дулиттла. Фото: Universal Pictures

В американский прокат буквально на днях выходит картина «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», главную роль в которой исполнил исполнитель роли Железного человека Роберт Дауни-младший. К сожалению, многие критики остались совсем не в восторге от картины, а ее рейтинг довольно низок.

Средний балл на сайте киноновинок Rotten Tomatoes составляет 12% свежести, что невероятно мало. Не отстает от него и другой авторитетный ресурс: на Metacritic фильм получил 31 балл из 100.

Бенджамин Ли из издания The Guardian выставил 40 баллов и написал, что фильм подойдет для тех, кто ходит в кино просто убить время и не рассчитывает получить удовольствие. Мол, это обычный середнячок, который вы вскоре забудете.

Алонсо Дюралд из The Wrap заметил, что фильм — бездушная пустышка, создатели сами не знали, что делали, когда снимали его, а по уровню полученного удовольствия его можно сравнить с недавно вышедшими «Кошками» и это не комплимент последним.

«То, что должно было быть захватывающим приключением, быстро превращается в кошмар, благодаря фиксации создателей на шутках «ниже пояса», — пишет Кортни Ховард из Variety.

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«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»критикиРоберт Дауни младший
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«Быстро превращается в кошмар»: критики о фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»
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