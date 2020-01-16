Критики пришли в восторг от фильма «Плохие парни навсегда»

Новый боевик с Уиллом Смитом стал одной из лучших его работ.

После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у зрителей после просмотра, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней», и, по мнению кинокритиков, фильм получился отличным.

Судя по первым рецензиям, это один из немногих достойных боевиков за многие годы, а также одна из самых достойных ролей Уилла Смита.

Критики издания The Jam Report пишут, что картина получилась лучшей из всей трилогии, у нее есть душа, и смотреть ее интересно. Также эксперты Washington Post сходят в том, что «Плохие парни навсегда» особенно понравятся всем фанатам боевиков из 90-х, а особенно радуют своей отличной концовкой.

В российском прокате фильм стоит ждать не раньше 23 января.