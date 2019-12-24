Вовсе не враги: BadComedian и Сарик Андреасян поблагодарили друг друга

Оказывается, известный кинокритик и видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) может не только в пух и прах разбивать фильмы режиссера Сарика Андреасяна, но и по-дружески поговорить с ним в течение трех часов. Это доказывает большое интервью на YouTube, которое создатель фильма «Защитники» выложил на своем канале. Он сел напротив своего, казалось бы, главного хейтера, и вместе они обсудили многие вопросы современного кинематографа.

«В интервью Женя сказал, что во многом его канал состоялся благодаря мне, а я в ответ хочу сказать, что во многом стал лучше, как человек и как профессионал, благодаря ему», — признался Андреасян своим поклонникам.

В свою очередь, он поблагодарил блогера за то, что тот привлек внимание народа к тратам Министерства культуры на отечественное кино. Теперь чиновники отчитываются перед гражданами, на какие фильмы выделяются бюджетные деньги. Баженов ответил, что, если ему правда удалось повлиять на ситуацию, то он рад, что сделал в своей жизни нечто полезное.

больше по теме BadComedian в пух и прах раскритиковал три российских фильма Блогер отмечает, что отечественные картины с большим бюджетом раз за разом выходят плохими.

Напомним, ранее BadComedian неоднократно критиковал фильмы, на которые выделялись средства из Фонда кино и отмечал, что за народные деньги снимаются посредственный продукт, который даже «не отбивается» в прокате. Добавим, что Сарик Андреасян известен режиссурой картин «Беременный», «Тот еще Карлосон!» и «Защитники». Практически каждая новая работа кинодеятеля подвергается жесткой критике со стороны Баженова.