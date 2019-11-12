«Эти награды — пыль»: Сарик Андреасян разом обесценил все кинопремии России

По мнению режиссера таких шедевров, как «Защитники» и «ЛОпуХИ», лишь «Оскар» и «Золотой глобус» можно считать достойными наградами.

Первым гостем новой передачи «Хейт Ток» на платформе Premier стал печально известный российский режиссер Сарик Андреасян. Мужчине не особо везло с критикой на его фильмы. Блокбастер «Защитники», который должен был стать нашим ответом американским «Мстителям», тоже провалился в прокате, а июле 2017 года студия Enjoy Movies, основанная Андреасяном и выпустившая большинство его фильмов, сообщила о намерении объявить себя банкротом.

Но что же рассказал режиссер в новой передаче? Прежде всего, он заявил, что награды кинофестивалей России это не больше, чем пыль. По его мнению, стоит считаться только с «Оскаром» и «Золотым глобусом», а все остальное не стоит внимания. У самого деятеля нет ни одной из перечисленных им же статуэток.

В одном из своих последних постов в Instagram режиссер рассказывал, что сейчас в целом жизнь его 50 на 50. В смысле, есть счастливые дни и очень счастливые дни.