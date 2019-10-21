КИНО

Фильм с Димой Биланом возглавил список должников Фонду кино

Картина «Герой» провалилась в прокате, хоть и имела огромную господдержку.

Фильм с Димой Биланом возглавил список должников Фонду кино
Дима Билан в роли поручика Андрея Долматова. Фото: стоп-кадр из трейлера фильма «Герой».

21 октября всем пользователям Интернета стала доступна база данных господдержки, выделенной Минкультуры РФ и Фондом кино на производство и прокат фильмов. В нее включены все картины, на которые чиновники выдавали средства с 2015 года, а также включая проекты, которые еще не вышли на экраны. Есть в этом сервисе и отдельная таблица для фильмов-должников, чьи создатели не исполнили свои обязательства перед государством.

Первой в этом списке стоит историческая мелодрама «Герой» с певцом Димой Биланом в главной роли. Картина вышла в 2016 году. Согласно опубликованной информации, ей выделили 140 миллионов рублей, 110 из которых создатели кино должны были вернуть. Других фильмов с такими внушительными цифрами в таблице даже и нет. На том же сервисе указано, что «Герой» обошелся кинокомпании в 222 миллиона рублей, а сборы его составили всего 80 миллионов. Понятно, почему эта картина оставила своих производителей в долгах. Присутствие на экране Димы Билана не повлияло на интерес зрителей.

Напомним, певец сыграл поручика, который встретил свою любовь, но потом его забрали на фронт Первой мировой войны. Несмотря на все невзгоды и лишения, влюбленные все равно стремятся друг к другу.

А вы смотрели фильм с Димой Биланом? Как вам?

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Дима Биланкрупный долгМинистерство КультурыМинкультпровалроссийский кинопрокатФильм "Герой"Фонд кино
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Фильм с Димой Биланом возглавил список должников Фонду кино
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