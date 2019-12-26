«Союз спасения» и другие фильмы, которые вышли в кинотеатрах 26 декабря

«Союз спасения», 2019, Россия, драма

Режиссер: Андрей Кравчук. В ролях: Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Антон Шагин, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Сергей Перегудов и др.

В российском прокате с 26 декабря.

О войне 1812 года и о восстании декабристов знает любой ходивший в школу житель РФ. Чуть сложнее среднестатистическому россиянину связать эти два события, разделенные более чем десятилетним отрезком в биографии страны. Но одно, как хорошо известно историкам, плавно вытекает из другого, ибо молодые дворяне, поучаствовавшие в победе над Бонапартом, всерьез прониклись его идеями — свобода, конституция, отмена крепостного права и прочие заманчивые формы государственности притягивали прогрессивную русскую аристократию как магнитом. И к декабрю 1825 года, когда после смерти Александра Первого возникли серьезные сложности с выбором престолонаследника и страна, по сути, временно осталась без венценосного руля, реформаторы, что называется, созрели.

Странно, что наши кинематографисты, в свою очередь, созрели для создания фильма о Пестеле, Трубецком и компании лишь сейчас, спустя 44 года после выхода картины Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья», в которой последний раз важнейшее из искусств обращалось к теме декабристов. Восстание 1825 года могло бы стать основной для сотен фильмов и сериалов, особенно уместных, кстати, в советские годы, когда лишний раз пнуть загнивающий институт монархии было очень правильно с идеологической точки зрения. Но, даже если убрать идеологию за скобки, сюжетных линий, годящихся для разухабистой мелодрамы или лихого боевика, остается с избытком.

Однако очнулись наши киношники лишь сейчас — то ли слегка опоздали, решив поймать последние капли бушевавшего в 2019-м либерального шторма, то ли, наоборот, поспешили, не дотерпев до 195-летия событий на Сенатской площади. Как бы то ни было, годы ожидания будут компенсированы за счет размаха — бюджет картины Андрея Кравчука ненамного уступает смете им же снятого «Викинга». Ну а поклонникам «Звезды пленительного счастья», уже готовым поворчать на тему «Кто ж так о декабристах снимает?», в качестве успокоительной пилюли предлагается Иван Янковский в образе Бестужева-Рюмина — напомним, великий дед Ивана сыграл в картине Мотыля поэта Кондратия Рылеева.

Также в прокате (С 26 декабря)

«Иван Царевич и Серый Волк 4», 2019, Россия, анимационный

Режиссеры: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов.

«Байкал. Магия воды», 2019, Россия — Франция — Германия, документальный

Режиссер: Анастасия Попова.

«Холоп», 2019, Россия, комедия

Режиссер: Клим Шипенко. В ролях: Милош Бикович, Александра Бортич.

Комедия «Холоп» — еще один наряду с «Союзом спасения» экскурс в Россию XIX века, вот только не в настоящую, а постановочную. Цель у тех, кто возвел где-то на отшибе деревеньку, неотличимую от поселений двухсотлетней давности, благая — привести в чувство мальчика-мажора Гришку, сына олигарха и, стало быть, современного аристократа. Парень так знатно покуролесил в России нынешней, что его ссылают, словно проштрафившегося декабриста, в Россию прошлую — там он уже не мажор, а холоп, из которого специально нанятые актеры готовы выбить всю аристократическую дурь.